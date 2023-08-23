Çalışma Bakanlığı'nın yeni müsteşarı İlseven oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ecevit Alper görevden alındı, yerine 5 gün önce İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak atanan Serkan İlseven getirildi.
23/08/2023
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ecevit Alper görevden alındı.
5 gün önce Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürlüğü görevinden alınarak İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olan Serkan İlseven, mevcut görevinden alındı ve Alper'in yerine atandı.