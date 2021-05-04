Çalışma Dairesi, 'İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası' nedeniyle etkinlikler yapıyor

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04/05/2021

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Çalışma Dairesi, 'İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası' nedeniyle etkinlikler yapıyor

Çalışma Dairesi, 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftasında etkinlikler yapacak.

Daire’den yapılan açıklamada, iş sağlığı ve güvenliği takiplerinin sürekli olarak yapıldığı, ülkede yetkilendirilmiş iş sağlığı -güvenliği uzman sayısının da 137’ye yükseldiği kaydedildi.

Daire hafta için bilgilendirme broşürü, afiş ve video hazırlatıldı. Çalışma Dairesi müfettişleri hafta içinde Lefkoşa, Güzelyurt, Girne ve Gazimağusa sanayi bölgelerine ziyaretler yaparak, örnekleme usulü ile seçilen iş yerlerindeki çalışanlara yaptıkları işe uygun kişisel koruyucu ekipman dağıtacak. 

Daire ayrıca, 2019’dan sonra iş kazası yaşanmayan 100’ün üzerinde çalışanı bulunan 40 iş yerine ilk kez olarak teşekkür belgesi dağıtacak.

04/05/2021 16:28
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TAGS: Çalışma Dairesi, İş Sağlığı
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