Çalışma Dairesi: İş sağlığı ve güvenliğine yönelik denetimler artırılacak, yaygınlaştırılacak

Çalışma Dairesi Müdürlüğü iş sağlığı ve güvenliği alanında ülke genelinde denetimlerini arttıracağını ve tüm sektörlere yaygınlaştıracağını açıkladı.

Daire, son günlerde meydana gelen iş kazalarıyla ilgili bir açıklama yayınladı. “Şüphesiz yaşanan her iş kazası bizi derinden üzmektedir.” denilen açıklamada, 18 Ocak’ta Akçiçek’te gerçekleşen ve MD Ali Akbar (E-39, Bangladeş) isimli işçinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan iş kazasının Polis basın bülteni aracılığı ile Çalışma Dairesi Müdürlüğü’ne intikal ettiği belirtildi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

“Söz konusu kaza Akçiçek’te bulunan Sert-Kaya Taş Kırma Tesisleri Ltd. şantiyesi içerisinde ve polis raporuna göre kazazedenin ‘5350V13524 şasi numaralı Volvo 100 serisi A25C Dumptruck marka kaya kamyonunu kullanırken dönüş yapacağı sırada toprak yolun solunda bulunan kayaya çarparak, direksiyon hakimiyetini kaybedip, toprak yol içerisinde sağ yanına devrilerek’ gerçekleşmiştir. Çalışma Dairesi müfettişleri konu kazayla ilgili Boğaz Polis Karakolu’na giderek bilgi ve belge talep etmiş, ardından olay yerine intikal ederek kaza alanında incelemelerde bulunmuştur. Çalışma müfettişlerimiz tarafından görgü tanıklarıyla görüşülüp ifadelerine başvurulmuş, olay yerinin fotoğrafları çekilmiş, işveren tespiti, çalışma izni ve iş kazası tahkikatı başlatılmıştır. Kazazedenin Sert-Kaya Taş Kırma Tesisleri Ltd. ile aynı direktöre sahip Akansu Kardeşler Ltd.’den çalışma izinli olduğu tespit edilmiş olup; kazanın gerçekleştiği iş yerinin İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yasası, Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası ve İş Yasası kapsamında detaylı tahkikatı devam etmektedir. Çalışma Dairesi Müdürlüğü olarak, yaşanan tüm iş kazalarına, Polis Genel Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde aynı hassasiyetle yaklaşmaktayız. PGM ile koordineli bir şekilde yürütülen tahkikatın tamamlanmasıyla, Dairemiz tarafından ilgili yasal mevzuat uyarınca gereken yaptırımlar uygulanacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İSG Yasasının 11. Maddesi kapsamında hazırlanan Acil Durum Planı çerçevesinde, Şubat ayından itibaren KKTC genelinde sektörel etkin iş sağlığı ve güvenliği denetimlerine başlanacaktır.”

Çalışma Dairesi Müdürlüğü açıklamasında, kazasız, sağlıklı ve güvenli bir iş yaşamının herkesin ortak arzusu olduğu belirtilerek, insan hayatı ve çalışanların güvenliğinden sorumlu olan Çalışma Dairesi’nin, tedbirsizliğe ve ihmale herhangi bir kurban vermemek için, iş sağlığı ve güvenliği alanında ülke genelinde denetimlerini arttırarak tüm sektörlere yaygınlaştıracağı vurgulandı.