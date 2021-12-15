Çalışma Dairesi memurları tutuklandı

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nin ortaya çıkardığı, “Sahte Resmi evrak sahteleme” ve “Sahtekârlıkla kayıt temini” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Gülsev Görgülü ve Hasan Paylaşmaz’ın işlemlerini yapan Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı’nda görev yapan iki devlet memuru mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Yıldıran, 2021 tarihinde Lefkoşa'da KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Çalışma Dairesi'nde görevli Zanlı 1 Mehmet Şah Ertürk ve Zanlı 2 Çizge Tuncel’in, Sahtekarlık ve dolandırmak niyeti ile Nasr Danışmanlık Ltd isimli işyerinin Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı borçları olduğu halde Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı borçları yokmuş gibi gösterip gerçekte Nasr Danışmanlık Ltd' de çalışmadıkları halde ilk tespitler göre 27 kişiye Çalışma Dairesi'ne ait İzin Uzatma, Ön İzinden Muaf ve Yatay Geçiş Başvuru Forumlarına Çalışma Dairesinin mührünü vurduktan sonra konu evrakları imzalayıp Sahte Resmi Belge Düzenleyerek, ilgili dairede kayıt oluşturmak suretiyle Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürüp Sahte Davranışla Kayıt Temin edilmesini sağladıklarını anlattı.

Polis, mesele ile ilgili olarak Nasır Danışmanlık Ltd isimli işyerlerinde gerçekte çalışmayan ve çalışıyor gibi gösterilen şahıslara Çalışma İzni çıkartıldığı dönemlerde bahse konu şirketlerin ve şahısların Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı borçları bulunduğundan Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından borcu yok evrakı verilmediğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, 14.12.2021 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen arama emri gereği zanlı 1’e ait ikametgah da yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmazken Zanlı 2’ye ait ikametgahta ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait bir şirkete ait Uzatma İşlemleri konu başlıklı yazı tespit edilip emare olarak zapt edildiğini anlattı.

Polis, aynı tarihte Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği her iki zanlının da tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlıların kuvvetle muhtemel birçok şahsa KKTC’de kaçak duruma düşmemeleri için başka şirketler adına da aynı yöntemle Çalışma İzni çıkardıklarına inanılmakta olduğunu ve bu yönde de geniş çaplı geriye dönük araştırma yapılmaya başlandığını belirtti.

Polis, zanlıların aleyhine yürütülen tahkikatın yeni başladığını, mesele ile ilgili olarak 3 ikametgahın arandığını ve 7 ifade temin edildiğini söyledi.

Polis, alınması gereken birçok ifade olduğunu söyleyerek, zanlıların serbest kalması halinde tanıklara ve emarelere müdahale etme imkanları olabileceğinden zanlıların poliste 2 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Kaynak: Kamalı Haber

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15/12/2021 14:44