Çalışma Dairesi, Sanayi Bölgelerindeki İş Yerlerine Kişisel Koruyucu Ekipman Dağıttı

Çalışma Dairesi, sanayi bölgelerinde örnekleme usulü ile seçilen işyerlerine kişisel koruyucu ekipman dağıttı.

Çalışma Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası çerçevesinde Çalışma Dairesi müfettişleri tarafından, Lefkoşa, Güzelyurt, Girne ve Mağusa Sanayi Bölgeleri ziyaret edildi ve örnekleme usulü ile seçilen işyerlerindeki çalışanlara yaptıkları işe uygun kişisel koruyucu ekipman dağıtımı yapıldı.

Sanayi bölgelerindeki işyerlerinin pandemi tedbirleri çerçevesinde ziyaret edildiği ve buralarda çalışanlara kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı konusunda bilgi verildiğinin belirtildiği açıklamada, ziyaretler ile tüm sektörlerde kişisel koruyucu ekipman kullanımının öneminin vurgulanması ve iş güvenliği bilincinin yerleştirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

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06/05/2021 15:10