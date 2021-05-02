Çalışma Dairesi’nde 1 Pozitif Vaka

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi’nde bir temizlik görevlisinin COVID-19 PCR testinin pozitif çıktığı saptandı.

Koronavirüs testi pozitif olan personelin temaslıları tespit edilerek, Sağlık Bakanlığı’na bildirildi. Söz konusu kişilerin PCR testi yapılarak, karantinaya alınacağı bildirildi. Tüm bakanlık binası ise dezenfekte edilecek.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Bakanlığımız binasında hizmet veren Çalışma Dairesi’ndeki bir temizlik görevlisinin bugün yapılan COVID-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi. Koronavirüs testi pozitif tespit edilen personel, Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından gerekli işlemleri yapılarak karantinaya alındı. Söz konusu personel ile temas edenlerde tespit edilerek, karantinaya alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binasında hizmet veren Çalışma Dairesi personeli ile bakanlık personeline PCR taraması yapılması için ise Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle temasa geçildi.”

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02/05/2021 21:57