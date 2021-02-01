Çalışma Dairesi’nden Kapalı Olan Sektörlere Denetim

Çalışma Dairesi Müdürlüğü ile Polis Genel Müdürlüğü tarafından, bugün Alayköy Sanayi Bölgesi’nde , COVİD 19 nedeniyle Bakanlar Kurulu kararı ile faaliyeti yasaklanan sektörlere denetim yapıldı.

54 işyerinin teftiş edildiği denetimlerde, 1 işyerinin açık olduğu tespit edildi. Çalışma Dairesi müfettişleri tarafından uyarı verilerek sözkonusu işyeri faaliyete kapatıldı.

Çalışma Dairesi Müdürlüğü ile Polis Genel Müdürlüğü tarafından faaliyeti yasaklanan işyerlerine yönelik ortak denetimler, farklı ilçelerde ülke genelinde yapılmaya devam edecek.

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01/02/2021 14:29