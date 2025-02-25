“Çalışma Hayatı Bilgilendirme Semineri” gerçekleştirildi

“Çalışma Hayatı Bilgilendirme Semineri” Güneşköy 18 Yaş üstü Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna Yönelik Yardım Programı altında finanse edilen ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD) tarafından yürütülen "Engelli Bireylerin Güçlendirilmesi: İstihdamın Önündeki Engellerin Kaldırılması Yoluyla Engelli Bireylerin Haklarının Korunması Projesi" kapsamında engelli bireylere yönelik “Çalışma Hayatı Bilgilendirme Semineri” Güneşköy 18 Yaş üstü Rehabilitasyon Merkezi’nde yapıldı.

KTOÖD tarafından verilen bilgiye göre, İpek Kabidan, tarafından sunulan seminer bünyesinde, katılımcılara engelli bireylerin iş hayatında yer almalarının kazandıracağı psiko-sosyal kazanımlar, her bir bireyin kendine özgü olan bilgi, yetenek ve hayallere uygun iş alanları ve pratiklerin bulunduğu ve bu ideale ulaşmak için olumsuz inanç kalıplarını kırmanın önemi anlatıldı.

Bunun yanında, Dernek başkanı Günay Kiprit de, Kıbrıs’ın kuzeyinde engelli bireylerin istihdamına dair yerel yasal metinler ve kamu, yerel idareler ve özel sektör engelli istihdamı fırsatlarına dair açıklamalarda bulundu.

Engelli bireylere yönelik “İş Hayatı Bilgilendirme Seminerleri” 5 Mart Çarşamba Engelsiz Yaşam Evi – Minareliköy/Neochorio’da icra edilecek bir sonraki seminer ile devam edecek.