Çalışma izinli kişiyi sistemde göremediler diye nezarete attılar

Serkan Şengül isimli vatandaş geçtiğimiz gün yurtdışına çıkmak isterken muhaceret polisi tarafından 500 gündür kaçak olduğu iddiasıyla nezarete koyuldu. Şengül, muhaceret polisini çalışma izni olduğu noktasında ikna etmeye çalışsa da başarılı olamayarak yurt dışına çıkamayarak nezarete atıldı.

Cep telefonuna ve tüm eşyalarına el konularak nezarete atılan Şengül, haklı olmasına rağmen derdini kimseye anlatamadı. Olayın gerçekleştiği günün sabahında ise muhaceret polisi Şengül’ün çalışma izni olduğunu öğrenmesiyle Şengül’ü serbest bıraktı. Şengül, devlet tarafından ciddi şekilde mağdur edildiğini ifade ederek haksız bir uygulamaya maruz kaldığını belirtti.

Şengül, “hem uçağı kaçırdım hem de kötü muameleye maruz kaldım. Defalarca çalışma iznimin olduğunu söylememe rağmen muhaceretteki görevliler beni dinlemedi. Sabah ise sadece bir özür dileyerek beni serbest bıraktılar” diye konuştu.

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17/12/2021 14:05