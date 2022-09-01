Çalışma İzni İşlemlerinde Dijitalleşme

ads ads ads ads
01/09/2022

ads
ads
Çalışma İzni İşlemlerinde Dijitalleşme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, çalışma izni işlemlerinde tam otomasyona geçilmesi ve dijital dönüşüm sağlanması konusunda, ALBANK  ve  ANALİZ SYSTEMS  temsilcileriyle bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleşen toplantıda,  Taçoy, Şükrü Can başkanlığındaki  ALBANK Yönetim Kurulu üyeleri ve  Sultan Taçyıldız  başkanlığındaki Analiz Systems Ltd. temsilcileri ile  çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

 Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı  Ecevit Alper, Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Ballı ve Bakanlık Bilgi İşlem Bölümü yetkilileri de hazır bulundu.

Taçoy, çalışma izin işlemlerinde  tam otomasyona geçilmesi  ve dijital dönüşüm sağlanması konusunda hayata geçirilecek projelerle ilgili,  ALBANK ve Analiz Computer yetkilileri ile görüş alışverişinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ALBANK arasında  daha önce  imzalanan protokol kapsamında çalışma izni ile ilgili  ödemelerin bankaya gitmeye gerek kalmadan  QR kod ile online yapılabildiğini anımsatan Taçoy,   Bakanlık tarafından vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet verebilmek amacıyla  hangi alanlarda otomasyona geçilebileceği konusunda paydaşlarla  istişarelerde bulunduklarını belirtti.

01/09/2022 15:15
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Çalışma İzni
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.