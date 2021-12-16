Çalışma izni meselesinde zanlılar 1 gün daha tutuklu kalacak

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nin ortaya çıkardığı, “Sahte resmi evrak sahteleme” ve “Sahtekârlıkla kayıt temini” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Yusuf Kaplan ve meselede yeni tutuklanan zanlı Hasan Paylaşmaz ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kenan Harun Özdemir, 01 Aralık 2021 tarihinde Şans Oyunları ve Beden Eğitimi Yasası’na Aykırı Hareket suçları ile ilgili olarak yasadışı bahis ve kumar oynatan internet sitelerine (Call Center) hizmeti verdiği tespit edilerek tutuklanan Burcu Kotar isimli şahsa, zanlının 2019-2020 yılları arasında Lefkoşa' da, faaliyet gösteren eși Melek Kaplan adına kayıtlı olan şirketinde çalışmadığı halde, çalışan olduğu yönünde sahte evrak düzenleyip, Çalışma Dairesi’nde tedavüle sürdükten sonra çalışma iznini çıkartmak suretiyle sahte davranışla Burcu Kotar’ın adına çalışma izni temin ettiğini belirtti.

Polis, yürütülen tahkikatta zanlının birçok kişi adına benzer şekilde çalışma izni çıkardığının tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlının 09 Aralık 2021 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının Lefkoşa'da faaliyet gösteren direktörü olduğu iş yerinde yapılan aramada eşi ve kardeşi adına kayıtlı temizlik işleri şirketlerine ait birçok çalışma izinleriyle ilgili belgelerin bulunarak incelenmek üzere alındığını anlattı.

Polis, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen arama müzekkeresi ile zanlının ikametgahında bir polis ekibince yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini belirtti.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve gönüllü ifadesinin araştırılması gerektiğini söyledi. Polis, zanlı 1’in ifadesinde zanlı 2 Hasan Paylaşmaz’ın kendisine evrak ve pasaportları getirdiği yönünde itirafı olduğunu belirtti.

Polis, bu meselenin tahkikatının devam ettiğini söyleyip, zanlıların serbest kalması halinde tanıklara ve emarelere müdahale etme olasılığı bulunduğundan 1 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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16/12/2021 15:14