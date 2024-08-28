Çalışma İzni Olmadan İşçi Çalıştıran Kişiye Ceza Kesildi

Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu üzerinde devriye görevini sürdüren Güzelyurt Polis Müdürlüğü ekipleri, 27 Ağustos 2024 tarihinde, saat 21:00 sularında yaya olarak tespit ettikleri M.B. (25) adlı şahsın muhaceret kontrolünü gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde M.B.'nin ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet ettiği ortaya çıktı.

Polis tarafından yürütülen ileri soruşturma neticesinde, M.B.'nin çalışma izni bulunmadığı halde, E.Ö. (49) isimli bir şahıs tarafından tarım işçisi olarak çalıştırıldığı belirlendi. İkamet izni bulunmayan M.B. tutuklanırken, çalışma izni olmadan işçi çalıştırdığı tespit edilen E.Ö.'ye Çalışma Dairesi görevlileri tarafından idari para cezası kesildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.