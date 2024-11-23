Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu, Antalya Valiliği’ni ziyaret etti

Antalya’da temaslarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Antalya Valiliği'ni ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Antalya Valisi Hulisi Şahin ile bir araya gelen Gardiyanoğlu'nun, KKTC’nin Antalya Konsolosluğu ile kurulan yakın iş birliği ve bölgede yaşayan KKTC vatandaşlarının sorunlarıyla yakından ilgilenildiği için Şahin’e teşekkür ettiği belirtildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin de, Kıbrıs Türk halkına her zaman hizmet etmek için özveriyle çalıştıklarını, onlara yardımcı olmaya ayrı bir önem verdiklerini kaydederek, Gardiyanoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.