Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell heyetini kabul etti

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16/08/2023

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell heyetini kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell’den bir heyeti kabul etti.

Bakanlık açıklamasına göre, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ziyarette projeleri ve çalışmaları hakkında bilgiler aktararak göreve yeni atanan Bakan  Gardiyanoğlu’na  başarılar diledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu  da, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in projelerini yakından takip ettiğini kaydetti  ve Kuzey Kıbrıs Türkcell'in özellikle sosyal sorumluluk projelerine  verdiği desteğin önemini vurguladı. 

İki kurum arasındaki iş birliği birliğinin devamını sağlamak ve özellikle gençlere yönelik projeler geliştirmek için birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Gardiyanoğlu,  Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesine engellilere, çocuklara ve  gençlere  verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Görüşmenin sonunda Murat Küçüközdemir, Bakan Gardiyanoğlu adına dijital sosyal sorumluluk platformu “gonuldenbagliyiz.biz” üzerinden yaptıkları bağış için bir sertifika takdim etti.

16/08/2023 12:15
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TAGS: Sadık Gardiyanoğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell
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