Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi onaylandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi, Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde oy çokluğu ile onaylandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre komite, 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmelerinin bugünkü kısmını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı için öngörülen 1 milyar 388 milyon 110 bin TL tutarındaki ödeneği oy çokluğu ile onaylayarak tamamladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin komitedeki görüşmeleri sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve ilgili bürokratlar da hazır bulundu.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan komite toplantısına, CTP Milletvekili, Komite Başkan Yardımcısı Fikri Toros, UBP Milletvekilleri Hüseyin Çavuş ve Hasan Küçük ile CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Komite toplantısında ayrıca, CTP Milletvekili Devrim Barçın ve Erkut Şahali de yer aldı.

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08/12/2022 18:15