Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Heyeti Ankara’da Temaslarda Bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müsteşarı Erçin Tekakpınar ve beraberindeki heyet, KKTC İstihdam politikaları ve teşvik uygulamaları konusunda Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi ( ÇASGEM) yetkilileri ile bir araya gelen heyet, ÇASGEM tarafından yürütülen “Uluslararası Eğitim ve Tecrübe Aktarım Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi (ETAP) çerçevesinde sürdürülen faaliyetler ve istihdam teşvikleri konusunda, TC heyeti ile görüş alışverişinde bulundu.

Heyet, TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkanı Uğur Tunç ve istihdam uzmanlarından oluşan teknik bir heyet ile de bir araya gelerek, KKTC’de istihdamın arttırılması, işsizliğin azaltılması ve sürekli istihdama teşvik politikaları konularında neler yapılabileceği hususunda potansiyel işbirliği alanlarını değerlendirdi.

Heyet, ayrıca işletmelere nitelikli işgücü sağlanabilmesi için sağlanan teşvik olanakları ile girişimcilik eğitimleri ve destekleri konularında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Başkan Yardımcısı Salih Tuna Şahin ve diğer yetkililer ile görüşme yaptı.

05/12/2019 16:45