Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı online hizmet Portalı hizmette

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) online hizmet Portalı 27 Aralık 2022 tarihinden itibaren kullanıma açıldı.

2023 yılı içerisinde yeni hizmetlerin de eklenmesiyle beraber Çalışma Dairesi tarafından verilen hizmetlerin tamamının online.csgb.gov.ct.tr adresinden online olarak verilebilmesi amaçlanıyor

ÇSGB Portalı online.csgb.gov.ct.tr , e-devlet kapısına uyumlu, tüm kurum ve kuruluşlara hizmet verebilecek şekilde tasarlanmış olup vatandaşın zaman kısıtlaması olmadan, çalışma hayatı ile ilgili tüm işlemlerini online olarak yapabilmelerini ve kurumlara uğramadan işlemlerini tamamlayabilmelerini hedefleniyor

Bunun yanında mevcut durumuyla ÇSGB portalında şu anda vekalet, hizmet akdi, işçi kartı başvurusu ve online ödeme hizmetleri verilmektedir. Çok kısa bir süre içerisinde işyeri tescil, cihaz teftişleri, çalışma izinleri gibi hizmetler de online olarak verilecek

Online Akit Başvurusu

Hizmet Akti başvurusunu online olarak tamamlayan işveren ve/veya vekili, Çalışma Dairesi’nin başvuruyu onaylamasının ardından, Hizmet Akidi ve İşçi Kartını yazıcıdan çıkartarak ‘mühür onayı’ için (mevzuat gereği) kuruma getirmesi gerekmekte.

Yeni sisteme geçiş döneminde uyulması gereken bazı kurallar aşağıdaki gibi olacaktır.

1. Elinde halihazırda hizmet akdi ve/veya işçi kartı olan işveren ve/veya vatandaşlarsadece mühür aşamasına gelmiş ise 13 Ocak 2023 mesai bitimine kadar işlemlerini daha önce olduğu gibi yapabileceklerdir.

2. Elinde toplu halde alınmış hizmet akdi ve/veya işçi kartı olan işveren ve/veya vatandaşlar (1 set 3 nüshadan oluşmaktadır)31 Ocak 2023 mesai bitimine kadar satın aldıkları akid ve/veya kartları, bağlı bulunduklarıÇalışma Dairesi Bölge Amirlikleri’ne iade etme şartıyla, iade ettikleri set kadar Portal’daödemesiz işlem yapma hakkına sahip olacaktır.

3. 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren dairemize iade edilmeyen hizmet akdi ve işçi kartları geçersiz sayılacaktır.

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bölge amirliklerinin 611 22 22, 36 65 307, 81 52 112, 71 42 112, 37 12 645 numaralı telefonlarından veya [email protected] adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Tüm halkımıza duyurulur.

Çalışma Dairesi Müdürlüğü

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04/01/2023 16:25