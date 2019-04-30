Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Whatsapp İhbar Hattı Devrede

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hizmet verecek Whatsapp İhbar Hattı, vatandaşlardan gelen ihbarların ve şikayetlerin gerekli birimlere ulaşması ve en kısa sürede neticeye ulaşması için çalışacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait 0542 873 19 14 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ile her türlü sorun, görüş ve öneri Bakanlığa iletilebilecek.

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nda açık olan işyerlerinin etkin bir şekilde denetlenebilmesi

amacıyla, vatandaşlar işyeri ismi ve bölge adını yazarak Whatsapp İhbar Hattına ulaşabilecek.