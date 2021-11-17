Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni web sitesi hizmette

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17/11/2021

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni web sitesi hizmette

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı vatandaşlara, tek bir platformda ; daha etkin ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla http://online.csgb.gov.ct.tr/adresli web portalını hizmete koydu.

Bakanlık ve bakanlığa bağlı dairelerle ilgili işlemler , http://online.csgb.gov.ct.tr adresi üzerinden online yapılabilecek.

İşverenler de https://online.csgb.gov.ct.tr/af2021/ adresinden Muhaceret Affına başvurup iş arayan yabancı uyruklu çalışanların listesine erişebilecek.

17/11/2021 12:31
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TAGS: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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