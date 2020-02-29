Çalışmalar sürüyor, hasar tespit ekibi geldi

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde meydana gelen talihsiz yangının ardından yaralar sarılıyor.

Vakit kaybetmeden temizlik çalışmalarına hız verilirken, Türkiye’den beklenen hasar tespit ekibinin de saat 12.00 itibarı ile rapor için çalışmaya başladığı öğrenildi.

Başbakan Ersin Tatar, hastanenin kısa sürende eski haline dönmesi için Maliye ve Sağlık Bakanları’na bizzat talimat verdiğini açıklamıştı.

Yangının ardından yüzün üzerinde hasta diğer devlet ve özel hastanelere aktarılırken, yaşı 65 ile 80 arasında değişen üç hasta da yaşamını yitirmişti. Sağlık bakanlığı ilk açıklamasında ölümlerin yangına bağlı olmadığını vurgulamıştı.

Büyük bir felaketin yaşandığı hastanede; doktor, hemşire, hastane çalışanları, polis, itfaiye ve askeri personelin yoğun çabası vatandaşın da takdirini kazanmıştı.

29/02/2020 20:22