Çalıştığı iş yerinden başkasının teşvikiyle sigara çaldı

Müstahdemi olduğu Akun isimli iş yerinden Yusuf Salel’in teşvikiyle 13 karton sigara çalıp adı edilenin aracının bagajına koyarken kamera kayıtlarından tespit edilen İsmoil Berdier ve kendisini suç işlemeye teşvik eden Yusuf Salel derdest emri gereği tutuklandı.

Zanlılar bugün 08.04.22 tarihinde “müstahdem tarafından sirkat suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Arif Toroslu, Ocak – Nisan 22 ayları içerisinde zanlı 1’in teşviki ile zanlı 2 ve şu anda aranmakta olan bir şahıs ile birlikte müstahdemi oldukları Hanife Ceremeci’ nin işletmekte olduğu Akun isimli iş yeri içerisinden 4 farklı günde, 3420 TL değerinde muhtelif markalarda 13 karton sigarayı sirkat ederek zanlı 1’ e ait aracına yerleştirdiğini söyledi.

Yapılan soruşturmada 06.04.22 tarihinde zanlı 1’in ayni iş yerine alışveriş yapmak maksadıyla yeniden gittiği, aldıklarının parasını ödedikten sonra aracına gittiğini, ayni anda zanlı 2’nin de aracın yanına giderek bir karton kutu içerisine konmuş parası ödenmeyen sigarayı araca koymakta iken kamera kayıtlarından tespit edildiğini ifade eden tanık, temin edilen derdest emri gereği 07.04.22 tarihinde her iki zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlı 2’nin itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini, olayın yeni olduğunu, alınması gereken ifadeler yanında incelenecek birçok kamera görüntüsü olduğunu, bunun sonucunda sirkat edilen eşya miktarında artış olmasının kuvvetle muhtemel olduğuna dikkat çeken tanık, aranmakta olan bir başka şahıs olduğuna da değindikten sonra tahkikatın selameti açısından zanlılar aleyhine üçer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.

(MHA)

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08/04/2022 17:30