Çalıştığı iş yerinden hırsızlık yaptı!

Kamalı Haber

Lefkoşa’da güzellik eğitimi ve danışmanlık alanında faaliyet gösteren bir şirkette çalıştığı dönemde ve işten çıkarıldıktan sonraki dönemde makbuz sahteleyerek, iş yerine ait paraları cebe attığı ortaya çıkan Melek Karacanlı yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlının iş yerine ait toplam 21 bin 500 TL parayı çaldığı açıklandı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru İbrahim Ertarkan, 9 Eylül 2023 tarihinde Lefkoşa'da Kumsal bölgesinde faaliyet gösteren Birken Eye Dagatik isimli iş yerinde sekreter olarak çalışan zanlının işine son verilmesine müteakip, iş yerine ait makbuz defterini çaldığını, makbuz defterinin bir sayfası üzerine yetkisi olmadığı halde dolandırmak kastı ile, söz konu işyerine borcu olan F.K.adına 2 bin TL meblağı yazıp imzalayarak evrağı sahtelediğini söyledi. Polis, zanlının sahte evrakı işyerine borcu olan F.K’ye verip, tedavüle sürdükten sonra, 2 bin TL nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiğini açıkladı. Polis, zanlının 14 Eylül 2023 tarihinde tutuklandığını, aracında yapılan aramada çaldığı makbuz defterinin bulunarak, emare alındığını söyledi.

Polis memuru, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 6 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde zanlının iş yerinde çalıştığı tarihlerde de suç işlediğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlının 24 Haziran2023 tarihinde iş yerine borcu olan bir şahıs için 7 bin 500 TL makbuz kestiğini, parayı aldığını ancak işyerine teslim etmediğini söyledi. Polis, zanlının çalıştığı iş yerinde tırnak tasarım eğitimi alan M.B. adına 1 Ocak 2023 tarihinde 10 bin, 10 Şubat 2023 tarihinde 2 bin TL yazıp, toplam 12 bin TL para aldığını ancak bu parayı da şirkete teslim etmediğini açıkladı. Zanlının ifade verip, suçlarını kabul ettiğini kaydeden polis, tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, 10 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 2 kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir vererek, tutuksuz yargı kararı verdi.