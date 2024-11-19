Çalıştığı İş Yerinden Nakit Para Çalan Mete Erdemli'ye 2 Yıl Hapis Cezası

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde “müstahdem tarafından sirkat, bina açma” ve “ikamet izinsiz bulunmak" suçlarından yargılanan 53 yaşındaki Mete Erdemli hakkındaki dava bugün karara bağlandı.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Yargıç Barkın okudu.

Yargıç, sanığın 17-19 Ağustos 2024 tarihleri arasında tasarrufunda bulundurduğu dükkan anahtarları ile iş yerine girerek, kasadan toplam 22 bin 560 TL nakit parayı sirkat ederek müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediğini söyledi.

Yargıç, yapılan şikayet üzerine sanığın 20 Ağustos tarihinde tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.

Yargıç, mesele ile ilgili olarak tanık ifadeleri alındığını, kamera görüntüleri de temin edilerek incelenmelerin yapıldığını, işverenin de ifadesinde kamera görüntülerinde sanığın işlemiş olduğu suçun net olarak görüldüğünü söyleyip, şikayetçi olduğunu söyledi. Ağır ceza yargıcı, sanığın ifadesinde suçunu kabul edip, çaldığı paraların tümünü şans oyunlarında harcadığını söylediğini açıkladı.

Barkın, yapılan araştırma sonucu sanığın 20 Ağustos 2023 tarihinden tutuklandığı 19 Kasım 2024 tarihine kadar ülkede 326 gündür izinsiz ikamet ettiğini açıkladı. Sanığı yargılandığı “müstahdem tarafından sirkat, bina açma” ve “ikamet izinsiz bulunmak" suçlarından suçlu bulup mahkum ettiklerini açıklayan Yargıç Barkın kararına şunlara değindi:

“Mahkemeler işlenen suçun ağırlığı ile orantılı ve toplum bireyleri arasında tedirginlik yaratan suçlardan koruyan cezalar vererek, toplumun hukuka ve adalete olan saygı ve güvenini sağlamak ve korumakla yükümlüdür. Mahkeme suçun tüm olgularını ve suçlunun durumunu iyi süzüp, kamu yararını gözeterek, suçluya uygun cezayı saptamalıdır. Ciddi ve özellikle yaygın olan, toplumun huzurunu kaçıran suçlarda, Mahkeme yasa koyucunun saptadığı azami ceza haddini de dikkate alarak, suçluya, gerek suçluyu gerekse başkalarını benzer suç işlemekten caydırıcı bir ceza takdir etmelidir; bu kamu yararının bir gereğidir.”

Sanığın mahkum olduğu müstahdem tarafından sirkat ve mülke tecavüz suçlarının 7 yıl hapis öngördüğünü söyleyen yargıç, “Son yıllardaki Ağır Ceza Mahkemesi gündemlerine de bakıldığında, müstahdem tarafından sirkat, mülke tecavüz ve bina açma suçlarının oldukça yaygın suçlar olduğu görülmektedir. Bu tür suçların kamu düzenini yakından ilgilendirdiği aşikardır.” dedi.

Yargıç, sanığın işvereni tarafından kendisine duyulan güveni suistimal ederek 22 bin 560 TL'yi sirkat ettiğini, böylesi sanıklara hoşgörü ile bakılmasının mümkün olmadığını belirtti.

Yargıç, sanığın sabıkasız oluşunu, gönüllü ifade verdiğini ve polise yardımcı olduğunu, mahkemeden özür dilediğini ve ilk günden davalarını kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koyduğunu belirterek, bu hususların lehine değerlendirildiğini söyledi.

Yargıç, “Tüm bu hususları ve cezalandırma ilke ve prensipleri ile yasal mevzuatı da Sanığa ceza takdir ederken dikkate aldıktan sonra kamu menfaati gereği Sanığa hapislik cezası dışında bir ceza vermenin mümkün olmadığı kanaatine varırız.”dedi.

Yargıç Barkın, sanığı 2 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

(Kamalı Haber)