Çalıştığı iş yerinden para çalmıştı 2 buçuk yıl hapse gönderildi!

Kamalı Haber

Lefkoşa’da çalıştığı işyerinden 36 bin 446 TL çalmakla yargılanan sanık İsmail Hakan’ın aleyhindeki karar dün açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Yargıç Soytaç açıkladı. Soytaç, sanığın işlediği Müstahdem Tarafından Sirkat suçunun ciddi suçlardan olduğuna değindi. Soytaç, sanığın geniş bir zaman dilimi içinde tekrar tekrar aynı suçu işlemesi, miktarın yüksek oluşunu aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değerlendirdikten sonra 30 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

Bu habere tepkiniz:



30/12/2021 19:23