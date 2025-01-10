Çalıştığı işyerinden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Lefkoşa’da bir markette kasiyer olarak çalışan F.Ç.(E-22), kasa içerisinde muhafaza edilen işyerine ait toplam 4 bin 956,75 TL nakit parayı alıp, tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, 4-5 Ocak tarihlerinde meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Polisin soruşturması devam ediyor.