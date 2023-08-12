Çalıştığı işyerinden para ve motosiklet çalmakla suçlanıyor

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen dükkan açma ve müstahdem tarafından hırsızlık suçlarıyla ilgili aranan şahıs olan Ali Yağmur aylar sonra yakalanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada Lefkoşa Adli Şubede görevli polis çavuşu Mustafa Özmüezzin olguları aktardı. Polis, Göçmenköy’de faaliyet gösteren Adıgüzel Lastik Servisinde çalışan zanlının 24 Nisan 2023 tarihinde saat 05.30 sıralarında, dükkânın kapalı ancak kilitsiz vaziyette bulunan arka kapısından içeri girdikten sonra kasa içerisinde muhafaza edilen 18 bin 320 TL nakit parayı çaldığını söyledi. Polis, zanlının ayrıca dükkâna ait Honda Dio marka motosikleti de alarak, oradan ayrıldığını açıkladı. Olayın ardından kayıplara karışan zanlının aranan şahıs ilan edildiğini kaydeden polis, önceki gün Girne’de tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının çaldığı motosikletin ve nakit paranın bulunamadığını, bu yönde soruşturma yapıldığını söyledi. Alınacak ifadeler ve aranan emareler olduğunu kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlı hakkında 2 gün tutukluluk emri verdi.