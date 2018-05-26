HABER KIBRIS

Çalıştığı işyerini soyan kişi 7, 5 yıl sonra tespit edildi

ads
26/05/2018

Çalıştığı işyerini soyan kişi 7, 5 yıl sonra tespit edildi
ads

Girne’de müstahdemi olduğu telefon satış mağzasından 7 Kasım 2010 tarihinde iki adet cep telefonu ve bin 700 TL para çalan A.A. (E-29) tespit edilerek tutuklandı.

GİRNE LİMANI’NDAN SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE GİRİŞ YAPAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Girne Turizm Limanı’ndan sahte nüfus cüzdanı ile 5 Ağustos 2016’ tarihinde KKTC’ye giriş yaptığı tespit edilen E.D. (E-32) tutuklandı.

SAHTE KİMLİKLE SINAVA GİRMEK İSTEDİ TUTUKLANDI

Bu arada, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir üniversitenin sınav salonunda M.O. (E-24), üniversitede öğrenci olan H.C.Y.’nin (E-22) kimliğini sahteleyerek sınav görevlisine gösterip, tedavüle sürerek kendisini H.C.Y. olarak tanıtıp başkasının kimliğine büründü. Her iki şahıs da tutuklandı.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU TASARRUFU 

Polis Basın Bülteni’ne göre, Gazimağusa’da şüpheli görülen N. D. N.’nin (E-22) üzerinde yapılan aramada içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara bulundu. N.D.N. tutuklandı

TEMİZLİK İÇİN GİTTİĞİ EVDEN PARA ÇALDI

Girne’de ise G.M.K. (K-47) temizlik işleri için gittiği ikametgahın salonunda dolap içerisinde muhafaza edilen toplam 430 TL parayı çaldığı için tutuklandı.

HIRSIZLIK

Lefkoşa’da K.B.(E-35), Ortaköy’de bir apartmanın önünde park halinde bulunan Perihan Büyükoğlu’na ait aracın ön ve arka fren hortumlarını, motor kayışını kesip hasara uğrattıktan sonra aracın motor havalandırma hortumunu almak suretiyle çaldı. K.B tutuklandı

Bu habere tepkiniz:
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems