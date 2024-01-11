Çalıştığı kliniğin parasını çalan şahıs tutuklandı

2023 yılı Mayıs - Eylül ayları arasında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir diş kliniğinde çalışan Ö.Ş.'nin (K-44) kliniğe gelen hastalardan tahsil ettiği 7 bin 280 euro nakit parayı, kliniğin kasasına koymayıp zimmetine geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.

Diğer polisiye haberler:

Ö.Ş.'yi tutuklayan polis, soruşturmasını sürdürüyor.

Lapta’da uyuşturucu...

Lapta’da, dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından S.D'nin (E-38) tasarrufunda yaklaşık 10 gram ağırlığında Hint keneviri bulundu.

Bahse konu şahsın tutuklandığı açıklandı.