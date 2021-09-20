Çalıştığı marketten para çaldı!

Çatalköy’de faaliyet gösteren bir markette kasiyer olarak çalışan Fatma Çocen sirkat suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Girne adli şubede görevli polis memuru Ömer Yavuz mahkemede olguları aktardı.

Yavuz, Çatalköy’de faaliyet gösteren bir markette kasiyer olarak çalışan zanlının 5 Eylül 2021 tarihinde saat 11.00 sıralarında ürün satışı sonrası müşterilerden temin ettiği toplam 801 TL nakit parayı ürün iptali yaparak, satılmış gibi gösterip tasarrufuna geçirdiğini söyledi. Polis, olayın 17 Eylül’de bildirildiğini, zanlının aynı gün tutuklandığını ifade etti. Polis memuru Yavuz, zanlının sözlü beyanında suçunu kabul ettiğini ifade etti. zanlının 18 Eylülde mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutukluluk emri alındığını belirten polis, meseleyle ilgili dün gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis, markette geriye dönüp işlem iptali yapılıp yapılmadığında dair araştırma yapıldığını, miktarın artmasının muhtemel olduğunu ifade etti. incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve muhasebe dökümleri olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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20/09/2021 20:20