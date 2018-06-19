Çaluda: Bu memleketi kimlerin hortumladığını ortaya çıkaracağım

Elektrik Kurumu’na münhalsiz bir şekilde istihdam yapıldığını ileri süren Çaluda, hükümetin yolsuzluklar konusundaki kararını herkese uygulanması gerektiğini kaydetti.

Tuğçe Ülkü Aydın - Arzu Köprülü

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, “Cypfruvex’de Yaşanan Yolsuzluklar” konusunda yaptığı güncel konuşmada, geçtiğimiz hafta Cypfruvex’de 1 milyona varan bir yolsuzluk yapıldığı konusunda Başsavcılığa bir başvuru yaptıklarını anımsattı.

Kıb-Tek’te de bir yolsuzluk yaşandığını ileri süren Çaluda, Elektrik Kurumu konusundaki raporun şubat ayında, 4’lü hükümetin eline geldiğini ancak bu konuda herhangi bir işlem yapılmadığını savundu.

Elektrik Kurumu’na münhalsiz bir şekilde istihdam yapıldığını ileri süren Çaluda, hükümetin yolsuzluklar konusundaki kararını herkese uygulanması gerektiğini kaydetti.

Cypfruvex konusunda da eleştirilerde bulunan Çaluda, bundan 25 yıl öncesine kadar Cypfruvex’in Kıbrıs Türkü’nün en büyük ihracat firması olduğunu ancak yıllar içinde burasının siyasilerin “çiftliği” konumuna getirildiğini savundu.

Cypfruvex’te yapılan usulsüzlük konusuna işaret eden Çaluda, yasa gereği kimsenin çift maaş alamayacağını ancak kurumda buna göz yumulduğunu kaydetti.

Cypfruvex’in bugünlere gelmesinde tüm siyasi partilerin suçu olduğunu ileri süren Çaluda, denge unsuru olacak Cypfruvex’in bugün zarar unsuru haline getirildiğini savundu.

Çaluda, Cypruvex’in amacına uygun hizmet vermesi gerektiğini belirterek, kim düzgün çalışmazsa onun cezasını çekmesi gerektiğini vurguladı.

Aytaç Çaluda, belgelerin ortada olduğuna işaret ederek, belge olmadan kimsenin yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle suçlanamayacağını kaydetti.

Çaluda, siyasilerin, önümüzdeki günlerde kamu bankalarından aldığı ve ödemediği borçları da ortaya koyacağını ve bu memleketi kimlerin hortumladığının ortaya çıkaracağını savundu.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman,Sayıştay raporlarında adı geçenlerin hüküm giymiş olmadığını, bunun için farklı adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Güncel konuşmalarla devam eden genel kurulda söz alan Başbakan Erhürman, bu konuşmayı, bilinmesi gerektiğini düşündüğü ancak bilinmediğini fark ettiği konular için yaptığını kaydetti.

Erhürman, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda’nın geçen günlerde mahkemeye başvurduğu Sayıştay raporlarının zaten otomatik olarak savcılığa gönderildiğini hatırlatarak, yayınladıkları genelgede de raporların zaten Sayıştay’a gittiğini; bazı şahıslara yönelik devletin hukuk davası açması gerektiğini ve bunun için de yazılı başvuru gerektiğini belirtti.

Cezai soruşturmalarda Sayıştay raporu sonrasında başvuru yapılmasına gerek olmadığını yineleyerek, Sayıştay raporlarında adı geçenlerin hüküm giymiş olmadığını, bunun için farklı adımlar atılması gerektiğini yineleyen Erhürman, Çaluda’nın yolsuzluklarla ilgili yaptığı konuşma ve belge dediklerinin itham olduğunu vurguladı.

Başbakan Erhürman, Başsavcılığa baskı yapıldığı iddialarının da isim belirtilmediği sürece dedikoduya girdiğini ve kendisinin suçluluğu ispat edilmeden kimsenin adını zikretmeyeceğini söyledi.

ÇELER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de, Cypfruvex’de göreve başlayan 3 kişinin yasalara aykırı hareket etmesi nedeniyle haklarında soruşturma açıldığını kaydetti. Devletin iki taraflı maaş ödeyecek bir kurum olmadığını anlatamadıklarını söyleyen Çeler, bu 3 kişiden birinin yanlışlığı kabul ederek, yatırımını yapmaya başladığını, birine ulaşılamadığını, bir diğerinin de suçlamaları kabul etmeyerek dava açtığını anlattı.

Kendilerini zarara uğrattığı gerekçesiyle Cypfruvex’i de dava ettiklerini söyleyen Çeler, mahkemenin çifte maaş alınmasına onay vermesi halinde yapacak bir şeyleri olmadığını ancak bakanlık olarak haksızlığa sebep olanlara karşı gerekenin yapılması için çalışacaklarını kaydetti.

TAK