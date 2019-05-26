Çaluda, DAÜ’de açılan müdürlük münhalini eleştirdi

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) Başkanı Ahmet Çaluda, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde VYK kararı ile 7 Şubat tarihinde alınan müdürlük münhalleri kararının düşündürücü bir şekilde karar tarihinden 3 ay sonra sadece bir günlük münhalle işleme konulmasını eleştirdi.

Çaluda yaptığı yazılı açıklamada, 4’lü koalisyon hükümetinin düşmesinden hemen sonra alelacele birilerini müdür atamak için düğmeye basıldığını savunarak, iş barışını ve iç huzuru bozacak bu davranışlardan vazgeçilmesini tavsiye etti, emekçi DAÜ ailesinin haklı davalarında yanlarında olduklarını ve gerekenin yapılacağını bildirdi.

İşleme konulma zamanı ve tartışmalar dikkate alındığında şeffaf ve demokratik bir münhal olmayacağını savunan Çaluda, bu duruma kesinlikle müdahale edilmesi gerektiğini vurguladı.

Çaluda, “Daha önceki görevlendirmeler ve vekaletler için yapılan haksızlıklar, yaşanan tartışmalar ve özellikle yönetsel personelin maaş katsayısı gasp girişimi ile ilgili hukuki süreçler devam ederken, DAÜ yine bir krizle gündeme geliyor” dedi.