Çaluda: Dünün, bugünün ve yarının mimarı öğretmenlerimizdir

Çaluda 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında “Ülkelerin kalkınmasının ancak eğitimle olacağını bildiğimiz bir dünyada maalesef ki halen eğitimin ne kadar gerekli olduğunu görmek istemeyenler var” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin, çocukların beyinlerinin gelişiminde önemli rol oynayan ustalar olduğunu ifade eden Çaluda, insan ruhunu tüm gücü ile yılmadan, usanmadan işleyen öğretmenlerin, tüm makam ve mevkilerin üzerinde bir değere sahip olduğunu belirtti.

Çaluda, mesajında, “Öğretmenlerimiz, dün ve bugün olduğu gibi, yarın da geleceğin mimarı olmaya devam edeceklerdir. Bu mücadelelerinde bizlere her türlü manevi desteği sağlayan bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verdi.