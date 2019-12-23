Çaluda: Polisin sorunlarıyla ilgilenilmedi

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, mecliste yaptığı konuşmada “Lefke Polis Müdürlüğü’nün Açılması ve Polisin Sorunları” konusuna değindi.

Çaluda, hiçbir hükümetin polisin sorunlarıyla yeteri kadar ilgilenmediğini savundu.

Poliste, araç gereç sıkıntısı, yönetim sorunu, personel sıkıntısı, terfiler gibi sorunlar bulunduğunu söyleyen Çaluda, terfilerin önemli bir motivasyon yarattığını, ancak yıllardır yapılmayan terfilerin polisi olumsuz etkilediğini kaydetti.

Organizasyon sorunlarına değinen Çaluda, Lefke’ye polis müdürlüğü açılması ve polisin sayısının artırılması gerektiğini belirtti.

Çaluda, polisin sorumluluk alanı olmayan işleri de yaptığını, emeklilik ve özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini söyleyerek, poliste 3-4 ay önce önemli bir yolsuzluk olayı yaşandığını ancak soruşturmanın ilerlemediğini belirterek bunun nedenlerini sordu.

23/12/2019 16:28