Çaluda, Tatar’ın Siyasi İşler Danışmanı olarak atandı

ads ads ads ads
05/11/2022

ads
Çaluda, Tatar’ın Siyasi İşler Danışmanı olarak atandı

Özel Haber

Cumhuriyet Meclisi Özel Kalem Müdürü iken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ağır eleştirileri ile gündeme gelen ve görevden alınan Mustafa Çaluda, bu kez de Cumhurbaşkanlığı’nda istihdam edildi.

Cumhuriyet Meclisi’ne özel danışman olarak alınmak istenen ancak Bakanlar Kurulu'ndan onay alamayan Çaluda, bu kez Cumhurbaşkanlığında istihdam edildi.

Danışman olarak istihdam edilen Mustafa Çaluda 30 bin TL civarında bir maaş alacak, kamuya maliyeti ise 35 bin TL’yi geçecek.

UBP’de bir çok genç uzun süredir bu ve benzeri istihdamlara tepki gösteriyor.

Milletvekilliği seçimini kaybeden Aytaç Çaluda’nın oğlu olan Mustafa Çaluda, ballı sözleşmelerle sürekli olarak kamuda istihdam edilirken, benzer yaştaki gençler işsizliğin ya da özel sektörde düşük maaşın sıkıntıları ile uğraşıyor.

05/11/2022 20:35
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Çaluda, Tatar’ın Siyasi İşler Danışmanı olarak atandı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.