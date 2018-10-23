Çaluda:Lefke'de polis müdürlüğü bile yok

Meclis Genel kurulu güncel konuşmalarla devam ediyor. UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, Lefke ilçesinin sorunlarıyla ilgili konuşma yaptı.

Çaluda, Lefke’nin 2 yıl önce ilçe olduğunu hatırlatarak, her bölgede olduğu gibi Lefke’nin de sorunları olduğunu, ancak Lefke halkının, ilçe olmadan sahip oldukları birçok hizmete ulaşamadıklarını söyledi.

Dünyada ilk kez bir ilçedeki üniversitenin nüfusunun bulunduğu ilçeden fazla olduğunu ifade eden Çaluda, üniversite nüfusunun çoğunun yabancı olduğunu, ancak buna rağmen hala ilçede polis müdürlüğü bile açılamadığını kaydetti.

Çaluda, mahkemelerin de yaklaşık 10 aydır tadilatta olduğunu, davaların Güzelyurt’ta görüldüğünü, Lefke’deki mahkemelere tek bir çivi bile çakılmadığını belirterek, “Mahkemelerin toptan taşınması öngörülüyorsa kesinlikle müsaademiz olmayacak” dedi.

Kaymakamlık binasının eksikliği, çift şerit yol konusunda adım atılmaması, üniversite civarındaki çarpık yapılaşma, balık barınağı eksikliği gibi konularda eleştirilerde bulunan Çaluda, hayvancılık, bölgedeki hurmalar ve TC’den gelen suyun bölgeye verilememesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çaluda, 8 ay kadar önce Yedidalga bölgesinde yaşanan hasara da işaret ederek, hükümetin hala bu zararları telafi etmediğini belirtti.

BAYBARS

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Lefke’nin ilçe olmasının acele bir karar olduğunu daha önce de dile getirdiklerini belirterek, bina eksikliklerinden haberdar olduklarını ve konuyla ilgili çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Baybars, kaymakamlık binasına arazi bulmak için uğraştıklarını, kısa süre önce bulunan araziyle ilgili yakın zamanda imzaların atılacağını kaydetti. Baybars, hasara uğrayan üreticiler için neler yapabileceklerini değerlendirdiklerini, ancak kamu maliyesinin nakdi yardım yapacak durumda olmadığını kaydetti.

BEROVA

UBP Milletvekili Özdemir Berova, “Sağlık Hizmetindeki Sıkıntılar ve Sağlıkta Verilemeyen İlaçlar” konusunda söz aldı.

Berova, 8 aydır hizmette olan “çok başlı” hükümetin sağlık alanında da rutin yapılması gereken, poliklinik, ameliyat ve ilaç sağlama konusunda bile yetersiz kaldığını belirtti.

Hepatit tahlillerinin yapılması için gerekli kitlerin olmamasına, kanser ilaçlarının eksikliklerine işaret eden Berova, bu tür eksikliklerin tüm hasta ve sağlık çalışanlarına sıkıntı yarattığını kaydetti.

Berova, hekimlerin farklı noktalarda ve şartlarda istihdam edilmesinin de sıkıntı yarattığına işaret ederek, öğleden sonraya aktarılan poliklinik hizmetlerinin de verimli kullanılamadığını iddia etti.

Yeni hastaneyle ilgili çalışmaların ne durumda olduğunu da soran Berova, sağlıkla ilgili yasa çalışmaları hakkında da eleştirilerde bulundu.

BESİM

Sağlık Bakanı Filiz Besim, sağlık konusunda yapılan eleştirileri yanıtladı.

Besim, Cengiz Topel Hastanesi’nin 25 bin nüfusa hizmet verdiğini ve kapatılmasının söz konusu olamayacağını vurguladı.

Hastanenin geliştirilmesi için hazırlanan proje konusundaki sıkıntıların aşıldığını ve proje uygulamasına geçileceğini belirten Besim, Cengiz Topel Hastanesi konusunda hassas olduklarını söyledi.

Bölgede CMC döneminden kalma golf sahasını Sağlık Bakanlığı için talep ettiklerini kaydeden Besim, sağlık turizmi anlamında da önemli olacak proje için çalıştıklarını belirtti.

Besim, Girne’de bir yaşlı bakım evi yapılması konusunda da çalışma yürüttüklerini de söyledi.

Lefke Sağlık Merkezi’nin 1 Kasım itibarıyla yeni düzenlemelerle hizmet vereceğini, ilaç konusundaki eleştirilerin haklı odluğunu, çok ciddi sıkıntı yaşandığını belirten Besim, bütçedeki kaynağa ek kaynak yaratılmasına rağmen yaşanan döviz krizi nedeniyle ilaç fiyatlarında yaşanan artışın sıkıntı yarattığını, çıkılan ihalelere firmaların teklif vermediğini anlattı.

İlaçların yüzde 90’ının Türkiye’den geldiğini ifade eden Besim, orada da aynı sıkıntıların yaşandığını söyledi.

Herşeye rağmen ciddi vakalara neden olunmaması için çok ciddi çalıştıklarını kaydeden Besim, ilaç eksikliği olmaması için büyük çaba sarfettiklerini anlattı.

Devletin ilaç ticareti yaptığını ve bunun bu devirde zaman kaybı olduğunu ve bu sorunu çözmek için eczacılarla ciddi çalışmalar yaptıklarını söyleyen Besim, şuan için hiçbir hayati ilacın eksikliği bulunmadığını kaydetti.

Besim, 3’ten fazla yerde çalışan hekim olmadığını, bu kadar küçük bir alanda bunun normal ve doğal olduğunu söyleyerek, “İdealin hekimlerin tek yerde çalışmaları olduğunu biliyorum, ama hekim sıkıntısı var. Rızası olmadan hiçbir hekimi bir yere yollamıyoruz” dedi.

Otomasyon sistemini geliştirip ilaç atılmasının önüne geçmek için çalıştıklarını ve tüm eczaneleri bu sisteme bağlamayı başardıklarını dile getiren Besim, daha kat edecek çok yolları olduğunu, ama hedefe ulaşmak için adım adım ilerlediklerini söyledi.

Besim, bazı kitlerin eksikliğini gidermek için farklı uygulamalara gittiklerini ve bu pahalı malzemeleri israf etmeden ihtiyaca göre temin ederek sıkıntı yaşanmasını önlemeye çalıştıklarını belirtti.

Güzelyurt bölgesinde sağlık konusunda attıkları adımları sıralayan Besim, hayata geçirmeyi planladıkları yeni projeler hakkında da örnekler verdi. Besim, sağlıkla ilgili yasalarla ilgili de yapılan çalışmaları özetledi.

ÇAVUŞOĞLU

UBP İskele Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, “Hükümetin Ekonomik Tedbirleri ve Tarımdaki Uygulamalar” konulu konuşma yaptı.

Çavuşoğlu, yeni bir moda olarak bir gece önce yapılan zammın ertesi gün 2 TL indirilmesini eleştirerek, bu yapılan zamların ve indirimlerin altının doldurularak açıklanmasını istedi.

23 tedbirle başlayan tedbirlerin zaman içinde 40 civarına çıktığını anımsatan Çavuşoğlu, fonlarla ilgili atılan adımların kamu kurumu olmayan çimento fabrikası gibi özel kurumları zorda bırakabileceğini kaydetti.

Kanatlı ithaline verilen izin konusuna da değinen Çavuşoğlu, bunun geçmişte de yapıldığını, ancak hükümetin öncelikli görevinin üreticinin maliyetlerini düşürecek tedbirler almak olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Koop Süt’ün kendi fiyatını belirlemesi gerektiğini, UHT sütteki rekabetin ülke içinde sağlanması gerektiğine inandığını belirtti.

Hala kuraklık parasının ne kadar olacağının bilinmediğini dile getiren Çavuşoğlu, temennilerinin bu konuda en kısa zamanda anlaşmanın sağlanarak ödemenin yapılması olduğunu kaydetti.

ŞAHALİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahali, kuraklık haritasının nasıl oluştuğunu anlatarak, yeni bir usul yaratmadıklarını belirterek, bu maliyetlerin ödenebilmesi için 3 farklı bütçenin meclisten geçmesinin zorunlu olduğunu, bunun kaynak yaratabilmek için şart olduğunu anlattı.

TÜK’ün tedarik ettiği tohumluk arpanın satışının devam ettiğini, herhangi bir ek tohum ihtiyacının bulunmadığını anlatan Şahali, olası ihtiyacı da anlık karşılayabilecek durumda olduklarını söyledi.

Tavuk ithaline ilişkin görüşlerini yineleyen Şahali, verilen iznin ardından 19 ton ithal donmuş kanatlının ülkeye girdiğini hatırlattı.

Şahali, karma yemin besleme giderlerinin düşürülmesi için yapıldığını belirterek, konunun mali detayları hakkında bilgi verdi.

Elektrik zammının nasıl önlendiğiyle ilgili açıklamanın Başbakan tarafından yapıldığını anımsatan Şahali, zammın kamu kurumlarına aktarılarak vatandaşa yansımasının önüne geçildiğini kaydetti.

Tüp gaza yapılan zamda uygulanan 2 TL ile ilgili olarak da bunun, hazinenin sahip olduğu kaynaklarla alakalı olduğunu söyleyen Şahali, Çavuşoğlu’nun yerinden sorduğu soruya, kuzu alımıyla ilgili çalışmanın da gün içinde değerlendirileceğini söyleyerek cevap verdi.

ÇAVUŞOĞLU

Çavuşoğlu, Tarım Sigortası konusunda geçmişte gayrı yasal ödemeler yapıldığıyla ilgili iddialara da cevap vermek istediğini söyleyerek yeniden söz aldı ve sürecin gayrı yasal olmadığını anlattı.

Çavuşoğlu, Şahali’nin zaten savcılıktan görüş aldığını, ancak burada paylaşmadığını dile getirerek, Savcılığın yapılanlara gayrı yasaldır demesinin söz konusu olmadığını belirterek, belgeyi görmek istediğini ekledi.