HABER KIBRIS

Çaluda’yla ilgili Karar Resmi Gazete’de

UBP Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda’nın dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili Cumhuriyet Meclisi kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

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27/10/2018

Çaluda’yla ilgili Karar Resmi Gazete’de

Karar, Meclis’in 22 Ekim’deki toplantısında oy çokluğuyla almıştı.

Kararın, dokunulmazlığın kaldırılması isteminin siyasi amaçlara dayanmadığı, isnadın ciddi olduğu, Meclis’e ve milletvekillerine güvenin sarsılmaması ve bu güvenin güçlendirilmesi, yargının işini yapması ve adaletin sağlanması gerektiği gözetilerek alındığı belirtildi.

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TAGS: Aytaç Çaluda, HABER, KIBRIS
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