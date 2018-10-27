Çaluda’yla ilgili Karar Resmi Gazete’de

Karar, Meclis’in 22 Ekim’deki toplantısında oy çokluğuyla almıştı.

Kararın, dokunulmazlığın kaldırılması isteminin siyasi amaçlara dayanmadığı, isnadın ciddi olduğu, Meclis’e ve milletvekillerine güvenin sarsılmaması ve bu güvenin güçlendirilmesi, yargının işini yapması ve adaletin sağlanması gerektiği gözetilerek alındığı belirtildi.