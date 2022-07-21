Calvin Bassey rekorla Ajax'ta

Eredivisie'de geçtiğimiz sezon şampiyonu Ajax, Manchester United'a gönderdiği Lisandro Martinez'in yerini Rangers'tan doldurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, Calvin Bassey ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı ve bonservis bedeli olarak 23 milyon sterlin ödeneceği belirtildi. Bu tutarın ilerleyen dönemde bonuslarla birlikte artabileceiği ifade edildi.

Leicester City'nin altyapısından yetişen Calvin Bassey, 2020'de bedelsiz olarak Rangers'a transfer olmuştu.

Rangers formasıyla 65 maçta süre alan Bassey, 1 gol ve 6 asist kaydetti. Genç stoper, Rangers'la lig ve İskoçya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Aynı yıl 2. kez rekor kırıldı

Bu transferle birlikte Calvin Bassey, Rangers'ın en yüksek bedelle sattığı oyuncu oldu. İskoç ekibi, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde de rekor kırmış ve Nathan Patterson'ı 16 milyon sterlin karşılığında Everton'a göndermişti.



Ek olarak bu transfer döneminde Joe Aribo da takımdan ayrıldı. Premier Lig ekibi Southampton'a transfer olan Aribo'dan Rangers, 10 milyon sterlin gelir elde etti.

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21/07/2022 09:09