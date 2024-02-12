Çam ağaçları bir bir kuruyor

Ülkemizde son dönemlerde etkili olan çam kese böcekleri çam ağaçlarımıza zarar vermeye devam ediyor. Ülke genelinde çamlık bölgelerde etkili olan çam kese böceği Kalkanlı, Çamlıbel ve Tepebaşı bölgesinde yüzlerce çam ağacının kurumasına neden oluyor.

Çam ağaçlarının olduğu bölgelerde yoğun kümeler halinde üreyerek ve çam ağaçlarındaki sürgünlerini yiyerek çoğalan çam kese böcekleri ülke ormanlarına da büyük zarar veriyor. Haber Kıbrıs’a ulaşarak duruma tepki gösteren vatandaşlar yetkililere seslenerek “Daha ne kadar seyredeceksiniz?” diye sorudu. Öte yandan çam kese böcekleri her geçen yıl ülkemizde etkisini arttırıyor.