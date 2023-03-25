Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Taşkent Doğa Parkı ve Telsim işbirliğinde “Telsim Ekoloji Ormanı”nda, “Çam Kese Böceği ile mücadele” kapsamında işbirliği yapıldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Orman Haftası kapsamında Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, TC Orman Dairesi yetkilileri ve Telsim yöneticileri ormanı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Çam Kese böceği ile mücadele konusunda Telsim Ekoloji Orman’ında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi, fidan dikimi gerçekleştirildi, çam kese böceği ile mücadele kapsamında küçük baştankara kuşları ve yaralı olan kızıl şahin doğaya bırakıldı.

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Orman Haftası kapsamında Telsim Ekoloji Orman’nda yapılan çalışmalara değinerek, önemli olanın doğaya zarar vermeyecek şekilde, bilimsel çalışmalarla ekolojik dengeyi sağlayan projelere önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Ataoğlu, “Bir taraftan ağaçlandırmak bir taraftan da ekolojik dengeyi koruyabilmek oldukça önemli. Geçmişten günümüze uğraştığımız bu çam kese böcekleri tabiki ciddi şekilde bir sorundur” dedi.

Ataoğlu, çam kese böcekleriyle mücadele yapılması için en az 4-5 yıl arka arkaya sürdürelebilir bir planın uygulanması gerektiğini vurgulayarak, çam kese böceklerinin yararlı olduğu kadar fazlasının da doğaya zarar verebileceğini kaydetti. Ataoğlu, ‘‘Bugün Telsim, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Taşkent Doğa Parkı işbirliğinde yapılan bu örnek davranış, ekolojik dengeyi de göz önünde bulundurarak herkesin örnek alması gereken bir davranıştır. Bu projeyi hayata geçirdikleri için her iki kuruma da ayrıca teşekkürlerimi sunmak istedim” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da, Telsim Ekoloji Orman’nında yapılan bu etkinlikte, ekolojik doğanın gelişimi için önemli ve büyük bir adım atıldığını ifade etti ve “Doğayı korumak ve dengeyi yeniden oluşturmamız gerektiğini” vurguladı.

Oğuz, bu dengeyi insanların bozduğuna işaret ederek, “Bugün yapılan bu projede ekolojik doğanın gelişimi için yapılan böcek oteli ve kuş yuvaları yaban hayat için önem taşımaktadır. Yaban hayatın güçlendirilmesiyle hayvanların doğal ortamda üremelerine de olanak sağlanıyor” dedi, Taşkent’te yapılan projenin örnek alınması gerektiğini aktararak, kurumsal bir şirket olarak Telsim’in taktir edilir daranışından dolayı teşekkür etti.

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz de, tüm paydaşlarına teşekkürlerini iletti. Tüz, “Bugün burada Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Taşkent Doğa Parkı işbirliğinde Telsim 25. Yıl Ekoloji Ormanı’ında güzel bir amaç için toplanmış bulunuyoruz. Tüm paydaşlarımıza böylesi bir projede birlikte çalıştığımız için teşekkür ediyorum” dedi.

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da, Kıbrıs’ta ilk olan Telsim Ekoloji Ormanı’nın, ekosisteme çok büyük katkı sağladığını aktardı. Tanpınar, “Sürdürebilirlik açısından fidan dikmek kadar dikilen fidanların korunması ve bakımının da sağlanmasına büyük önem göstermeliyiz” dedi. Tanpınar, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Taşkent Doğa Parkı iş birliğinde 25. Yıla girerken oluşturdukları projeye 3 yıldır devam ettiklerine işaret ederek, “Ekolojik Orman projesi yaygınlaşması gereken ve “Anı Ormanı” geleneğini terkedip, bilimsel desteklerle böylesi ormanlar yaratma çabası içerisinde olmamız gerektiğini vurgulamak isterim” dedi.

Taşken Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat da, Telsim Ekoloji Ormanı gibi birçok alanın eskiden orman olduğunu, fakat yangınlardan sonra kendi başlarına toparlanamadıklarını aktardı.

Bu alanların sadece fidan dikimine değil bütünlükçü habitat restorasyonu planlamasına ihtiyaç duyduğunu aktaran Basat, “Telsim Ekoloji Ormanında doğal zemini bozmadan ve zarar vermeden sadece noktasal olarak ihtiyaç duyulan yerlere fidanlar dikilmiştir” dedi.

Telsim Ekoloji Orman’ında henüz fidanların genç olduklarını belirten Basat, kuşların ihtiyaç duyduğu ağaç kovukları oluşmadığı için kuş yuvaları hazırladıklarını bilgisini de aktardı.

Basat, yaşlı ağaçlarda oluşan kovuklara girip yuvalama yapma ihtiyacı duyan kuşlar ve diğer canlılar için Taşkent Doğa Parkı ekibi hayvanlara üreme alanları oluşturdu.

Telsim’in kurumsal bir şirket olarak yanlarında ve destekçileri olduğunu aktaran Basat, bu gibi projelerde işbirliği ile korumanın önemine değinerek, bir taraftan devlet kanadı olan Bakanlıklar ve Orman Dairesi ile Çevre Koruma Dairesi’nin, diğer taraftan da bu çalışmalara önemli katkı sağlayan Telsim şirketinin burada oluşturulan örnek çalışmanın yaratılmasındaki önemli katkılarına vurgu yaptı.

Basat, “Eğer doğamızı, ekolojik yapımızı korumak istiyorsak herkesin katkı koyması gerektiğini düşünüyorum. Bu ülkenin doğasına, çevresine ve yaban hayatına destek olduğunuzdan dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.

Bu habere tepkiniz:



25/03/2023 11:10