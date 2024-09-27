''Çam Kese Böceği ile Mücadele'' temalı pul serisi ve ilk gün zarfı basıldı

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27/09/2024

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''Çam Kese Böceği ile Mücadele'' temalı pul serisi ve ilk gün zarfı basıldı

Posta Dairesi, “Çam Kese Böceği ile Mücadele” temalı pul serisi ve ilk gün zarfı çıkardı.

Devlet Basımevi’nde dijital baskı usulüyle 16’lı tabakalar halinde filigranlı kağıda bastırılan pulların pazartesinden itibaren satışa sunulacağı açıklandı.

Posta Dairesi’nden yapılan açıklamada pul serisinin hazırlanmasına katkısından ötürü Taşkent Doğa Parkı’na teşekkür edildi.

Çam kese böceği, ülkedeki çam ormanlarına zarar veren böceklerin başında geliyor.

27/09/2024 10:42
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TAGS: Çam Kese Böceği ile Mücadele, pul serisi
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