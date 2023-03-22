Çam kese böceklerine karşı terminatör böcekler doğaya bırakıldı

Bu yıl çam ağaçlarına büyük zarar veren çam kese böceği ile entegre mücadele programı kapsamında ilk parti terminatör böcekler Lapta ve Çatalköy-Karaağaç bölgelerine bırakıldı.

Her gün 2-3 çam kese böceği ile beslenen, ek olarak 4-5 tane de öldürüp bırakan terminatör böceklerin doğaya bırakılması, entegre mücadelenin ilk adımı. Terminatör böceklerin çam kese böceği pupaları ile de beslendiği biliniyor. Çam kese böcekleri ile beslenen kuşlara barınak ve çam kese böceklerini ölmesine neden olan sineklerin de çoğaltılması entegre mücadelenin diğer iki adımını oluşturuyor.

Terminatör böcekler Taşkent Doğa Parkı'nda çoğaltılıp, çam kese böceklerinin en çok zarar verdiği bölgelere bırakılacak.

-Lapta'da böceklerin ormana bırakılmasını Bakan Oğuz da izledi

Türkiye Orman Genel Müdürlüğünden getirilen böceklerin Lapta’da ormanlık alana bırakılmasını Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da takip etti.

Oğuz, burada yaptığı açıklamada, çam kese böcekleri ile mücadelede havadan mücadelenin bu yıl tercih edilmemesinin bazı kesimler tarafından eleştirildiğini, bu yıl çam kese böceği ile mücadelede uzun soluklu bir çalışma için Taşkent Doğa Parkı ile Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile bir protokol imzaladıklarını ifade etti.

Ormandan sorumlu bakan olduğu bir önceki dönemde havadan ilaçlama yöntemini uyguladıklarını hatırlatan Oğuz, yapılan gözlemlerde 5 yıl ilaçlama yapılan alanlarda da çam kese böceğinin önünü alamadıklarının görüldüğünü ifade etti.

Çam kese böceği popülasyonlarında yıllara göre doğal dalgalanmalar görüldüğünü, 2023’ün çam kese böceğinin zirve yaptığı bir yıl olduğuna işaret eden Oğuz, terminatör böceklerin üretilip doğaya salınmasının entegre mücadelenin birinci etabı olduğunu, buradaki amacın "doğadaki dengenin yeniden kurulmasına” yönelik olduğunu kaydetti. Oğuz, “İlaçlar ve diğer çevresel etkenler maalesef bu dengeyi bozmuş durumda, biyolojik ilaç mücadelesini en son çare olarak kullanacağız, birilerinin beklediği gibi direkt havadan yapmayacağız, açık ve net” dedi.

Oğuz, çam kese böceklerini yiyen kuşlara yuva yapılıp asılmasının projenin ikinci etabı olduğunu ifade etti.

Biyolojik mücadelenin daha önce de denendiğini ifade eden Oğuz, ancak havadan ilaçlamaya geçildiği için biyolojik mücadele çalışmalarına ara verildiğini anlattı.

-"Haziranda ağaçlar yeniden yeşil dokuya kavuşacak"

Çam kese böceklerinin ağaçları kuruttuğu yönde yanlış anlaşılmaların da bulunduğunu kaydeden Oğuz, çam kese böceğinden ciddi hasar gören çam ağaçlarını bu dönemde tomurcuk açma aşamasına geldiğini haziranda ağaçların yeşil dokusuna tekrardan kavuşacağını anlattı.

-Ataser

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, çam kese böceği ile mücadelede ormanlarda doğal dengeyi bozmayan yöntemlerin kullanılmasının tercihleri olduğunu ifade etti.

Her yıl çam kese böceklerinin sorun olduğunu kaydeden Ataser, entegre mücadele başlatılan yerlerde çam kese böceği sorunu yaşamamayı temenni etti.

-Güneş

Orman Dairesi Müdürü Salih Güneş de çam kese böceğine karşı başlattıkları mücadelenin kapsamlı ve uzun soluklu bir mücadele olduğunu, diğer belediyelerle de iş birliği için görüşmeleri yaptıklarını kaydetti.

-Bıyıklı

Türkiye Cumhuriyeti Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanı Şaban Bıyıklı, Orman Dairesi olarak ormanların hastalanmamasına yönelik hedefler belirlediklerini, sağlıklı bir ormanın oluşmasının ormanların kendi iç dengesini korumakla mümkün olduğunu, gelişmiş ülkelerin bunu yaptığını ifade etti.

Kimyasalı çok mecbur kalmadıkça ve sadece küçük alanların dışında kullanmadıklarını kaydeden Bıyıklı, çalışmalarının doğanın kendisini tamir etmesine yardımcı olmaya yönelik yapıldığını kaydetti.

-Özden

YDÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Özge Özden, çalışmalara bilimsel boyutta katkı koymaya çalışacaklarını, kurumlarla başlattıkları iş birliğinin örnek teşkil etmesini temenni etti.

Terminatör böceklerin yanında, yumurtası çam kese böceklerini öldüren sineklerin de doğaya katılması için çalışmalarının bulunduğunu kaydeden Özden, bu sineklerin üretmesini teşvik etmek maksadıyla ormanlara tel kafesler yerleştirileceğini kaydetti.

-Basat

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat ise hedeflerinin insan eliyle bozulan doğal dengenin tekrardan tahsis edilmesi olduğunu kaydetti.

Terminatör böcek ile kuşların Kıbrıs'ın doğasında bulunduğunu ancak sayılarının azaldığını belirten Basat, ilaç kullanarak sorunun çözülemeyeceğini, farklı yöntemlerin bir arada kullanılan entegre mücadele ile 5 yıl sonra çam kese böceklerini kontrol altına almayı hedeflediklerini söyledi.

Haber: İbrahim Diran- Fotoğraf: Hüseyin Sayıl - TAK

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22/03/2023 15:19