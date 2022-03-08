Çamaşır makinesindeki küf nasıl temizlenir?

Çamaşır makineleri düzenli olarak temizlenmediğinde küf için mükemmel üreme alanları haline gelebilir. Peki, çamaşır makinesinde oluşan küf nasıl temizlenir? Öğrenmek için yazımızı sonuna kadar okumayı unutmayın!

Düzenli çamaşır makinesi temizliği, hem makinenizin uzun ömürlü olması hem de hijyenik çamaşırlar için çok önemlidir. Gerekli temizlik ve bakım yapılmadığında makinede kötü koku ve küf oluşumu gözlemlenebilir. Ilık sıcaklıklar, giysilerdeki kir ve bakteriler, fazla konulan deterjan ve yumuşatıcı kalıntıları, karanlık, havalandırılmayan nemli ortam gibi nedenler çamaşır makinenizde küf ve kötü koku oluşumunu destekler. Küfler, makinenin kapağında, contanın arkasında, deterjan haznesinde, drenaj borularında ve filtrelerde oluşabilir. Makinenizde küf oluştuysa endişelenmeyin, sizin için derlediğimiz temizlik adımlarını uygulayın, makinenizi kolayca küften arındırın!

Neler ihtiyacınız olacak

Mikrofiber bez

Temizlik kovası

Küçük, yumuşak kıllı bir fırça

Eldiven

Omo makine temizleyici

Temizliğe başlarken makinenizin boş olduğundan emin olun. Güvenliğiniz için gereken önlemleri alın.

Omo Çamaşır Makinesi Temizleyicisi ile temizliğe başlayın.

Makinenizin göremediğiniz noktalarına yerleşmiş kalıntılardan, kirlerden ve küflerden kolayca kurtulmanızı sağlayan Omo Çamaşır Makinesi Temizleyicisi, pratik kullanımı ve güçlü etkisiyle başta çamaşır makine kazan temizliği olmak üzere makinenizin farklı noktalarını zahmetsiz bir şekilde temizlemenize yardımcı olur. 3 ayda bir düzenli çamaşır makinesi temizliği yaparak makinenizin performansını koruyabilir, makinenizden uzun yıllar boyunca üstün verim alabilirsiniz.

Tek kullanımlık makine temizleyicinin tamamını deterjan gözüne ekledikten sonra makinenizi istediğiniz programda ve sıcaklıkta boş şekilde çalıştırın. Makine temizleyiciye ek olarak herhangi bir ürün eklemeyin.

Makine bittiğinde bez ile silin

Çamaşır makinesi temizleyicisi ile çalıştırdığınız döngü bittikten sonra, tamburu, kapağı, lastik kısımları ve contanın etrafını mikrofiber bir bezle kurulayın.

Deterjan haznesini çıkarın ve yıkayın

Deterjan ve yumuşatıcılar, makinenizin deterjan haznesinde birikebilir ve zamanlar kötü kokulara hatta küf oluşumuna neden olabilir. Bu yüzden, deterjan haznesinin temizliğini aksatmamalı, düzenli olarak temizlemelisiniz.

Deterjan haznesini çıkarın, musluk altında ılık ya da sıcak su ile durulayın. Zorlu kalıntılar için yumuşak uçlu bir fırçadan yardım alın. Eğer lekeler hala çıkmıyorsa bir kovanın içine sıcak su doldurun, deterjan haznesini su dolu kovanın içerinde 10 dakika boyunca bekletin. Ardından tekrar yıkayın ve kurulayın.

Filtreleri temizleyin

Çoğu çamaşır makinesinde, rutin olarak temizlenmesi gereken bir tiftik filtresi bulunur. Kıyafetlerden dökülen tiktikler, zamanla bu filtrede küflenmeye başlayabilir ve kötü kokulara neden olabilir. Filtre, makinenizden çıkıyorsa çıkarın. Kuru, yumuşak uçlu bir fırça yardımıyla tüy ve tiftiklerden arındırın. Nemli mikrofiber bir bezle silin, kurulayın ve yerine yerleştirin. Filtre makinenizden çıkmıyorsa eğer, kuru fırçayla tiftikleri alın, kuru bir bezle temizleyin.

Dışını temizlemeyi unutmayın

Çamaşır makinenizin yüzeyine uygun bir temizleyici kullanarak çamaşır makinenizin üstünü, yanlarını ve ön yüzünü silin, durulayın ve kurulayın. Düğme aralarında oluşan kirleri unutmayın, ince uçlu bir fırça ve mikrofiber bezle temizlik sağlayın.

Makalemizi okuyarak hijyenik çamaşırlar ve uzun ömürlü bir çamaşır makinesi için çamaşır makinesi temizliği nasıl yapılır, küften nasıl arındırılır ve küf oluşumu nasıl önlenir öğrendiniz.

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08/03/2022 21:15