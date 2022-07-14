Çamaşır makinesini çalıp hurdacıya sattı

Çamaşır Makinesi hırsızlığı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı D. Y. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı D. Y.’nin “Sirkat” suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, olay 06.05.2022 tarihinde saat 16.45’te Lefkoşa'da İstanbul Sokak üzerinde işletmeciliğini Lefkoşa'da Z. C.’nin dükkânı önünde bulunan ve kendisine ait olan 3 bin 000 TL değerindeki çalışır vaziyetteki Beko marka 9 kg'lık çamaşır makinesinin zanlı ve meçhul şahıs daha tarafından sirkat edildiğini belirtti. Polis, zanlının 13.0.7.2022 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, vermiş olduğu sözlü beyanında bahse konu makineyi Haspolat’ta faaliyet gösteren bir hurda işletmesine sattığını belirttiğini anlattı. Polis, tahkikatın yeni başladığını ve aranan bir şahıs ile alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

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14/07/2022 15:01