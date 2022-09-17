Çamaşır makinesinin özelliği sosyal medyada ilgi çekti

Cihaz onarım teknisyeni Renae, TikTok üzerinden yayınladığı bir videoda, “Daha önce önden yüklemeli bir çamaşır makinesi kullandıysanız, kapı camında bu şekilde bir çıkıntı olduğunu bilirsiniz. Bu şekilde tasarlanmasının belirli nedenleri var.”



“İlk ve ana sebep, önden yüklemeli bir çamaşır makineniz olduğunda, giysiler üstten yüklemeli bir çamaşır makinesinde olduğundan çok daha fazla hareket eder.”

“Bu şekilde bir tümsek olmasının nedeni, yıkanırken çamaşırları tekrar tamburun içine itmektir, bu sayede giysiler zarar görebilecekleri yer olan kapı contasına sıkışmaz” dedi.

VİDEO BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Renae, ayrıca bazı makinelerde kapı boyunca borular olduğundan da bahsederken “bunlar suyun contadan girmesine izin verir” diye ekledi.

Videoyu izleyenler, Renae’ye teşekkür ederken “bir gizemi çözdüğü için” memnun olduklarını belirttiler.

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17/09/2022 16:21