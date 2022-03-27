Çamaşırhanede yangın çıktı, çok sayıda eşya kül oldu

Girne’de, sabah saat 02.30 sıralarında, Fehmi Ercan Caddesi üzerinde bulunan bir otele ait çamaşırhane binasında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yangın sonucu, çamaşırhane içerisinde bulunan 6 adet kurutma ile 6 adet çamaşır makinesi, 2 adet ütü, 1 adet bilgisayar, tekstil malzemeleri, personel kıyafetleri ve bina tamamen yandı.

Yangın sonucu herhangi bir yaralanma olmazken maddi hasar meydana geldi. Polisin soruşturması devam ediyor.

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27/03/2022 11:13