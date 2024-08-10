Camdan Sarkan Yolculara Polis Müdahalesi: Sürücüye 6785 TL Ceza

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10/08/2024

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Camdan Sarkan Yolculara Polis Müdahalesi: Sürücüye 6785 TL Ceza

Bugün, Lefkoşa - Girne Anayolu üzerinde seyir halindeki bir araçta yolcu olarak bulunan iki şahsın, aracın camlarından bellerinin yarısında kadar çıkarak insan hayatına tehlike arz edecek şekildeki görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine Girne Polis Ekipleri harekete geçti. 

Söz konusu araç sürücüsü Girne Polis Müdürlüğü Ekipleri tarafından tespit edilerek işlemiş olduğu trafik suçundan dolayı  6785,20 TL para ve 25 ceza puanı kesildi.

10/08/2024 22:11
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