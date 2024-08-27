Cameron Puertas'tan 4 yıllık imza

Suudi Arabistan takımı Al-Qadsiah, Cameron Puertas'ı kadrosuna kattığını duyurdu.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Puertas'la 4 yıllık sözleşme imzaladı.

YENİ SEZONUN 14. TRANSFERİ

Cameron Puertas, Al-Qadsiah'ın bu sezonki 14. transferi oldu.



Michel'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Qadsiah kadrosunu Ezeuqiel Fernandez, Julian Quinones, Pierre-Emerick Aubameyang ve Nacho gibi isimlerle güçlendirmişti.

CAMERON PUERTAS KİMDİR ?

İsviçre'nin FC Forward takımında Futbol kariyerine başlayan Puertas, sonrasında Team Vaud ve Lausanne-Sport takımlarında forma giydi.



İspanyol futbolcu, 2021/22 sezonunun ara Transfer döneminde Union SG'ye imza attı.



Puertas, kariyeri boyunca çıktığı 274 maçta 41 gol ve 38 asist kaydetti.