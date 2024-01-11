Cami açılışı, yargı sürecinin gölgesinde yapılacak

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yakın Doğu Üniversitesi kampus alanı içerisinde yer alan cami açılışı için bugün adaya geliyor.

Caminin yer aldığı arazi, ülkemizin bilinen iki büyük ailesi arasında mahkeme konusu.

Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde her gün gazetelere verdiği paralı ilanlarla destek isteyen Ahmet Sanver (Önder), cami arazisinin, kendi arazisini işgal ettiği iddiasıyla, Suat Günsel aleyhine dava açtı.

Türkiye'ye yakınlığı ile bilinen Sanver ailesi, ihtilaflı bir süreçte yapılacak açılışa Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısının taraf edilmesini üzüntü ile karşıladı. Sanver dün yaptığı açıklamada, "Suat Günsel'i önce Allah'a, sonra mahkemelere havale ettim" demişti.

Açılış duyurusunun ardından ortaya çıkan bu durum, Günsel ailesinde de rahatsızlık yarattı. Günsel ailesi de, Türkiye Büyükelçiliği yetkililerine arazide ihtilaf olmadığını, açılış yapmakta bir sorun bulunmayacağını iletti.

Türkiye'nin iki numaralı ismi Cevdet Yılmaz'ın bugünkü açılış programını iptal etmesi de olasılıklar arasında. Konuyla ilgili diplomatik temaslar devam ederken, KKTC hükümet yetkilileri sessizliğini koruyor, ne yapacağını bilmiyor.