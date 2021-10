Camila Cabello'dan tarihi başarı

Küba asıllı Amerikalı şarkıcı Camila Cabello, müzikte tarih yazdı. 24 yaşındaki şarkıcı, hit şarkısı Havana ile yakaladığı satış başarısını sosyal medyada kutladı.



Cabello, “RIAA ödülü kazanan ilk Hispanik kadın şarkıcı olmaktan gurur duyuyorum. Umarım bu daha fazla harika Latin sanatçının yolunu açar” mesajını paylaştı. RIAA Ödülleri, ABD'de şarkıcıların sattığı albüm ve single sayısına göre veriliyor. RIAA Ödülleri’nde altın, platin ve elmas sertifikaları veriliyor. Altın ödül için en az 500 bin satış, platin için 1 milyon satış ve elmas ödül için de 10 milyon satış yapılmış olması gerekiyor. Cabello da elmas ödülün sahibi oldu.



Cabello, Instagram sayfasındaki mesajında, müzik yapımcılarına ve birlikte şarkı yazdığı isimlere teşekkür ettikten sonra “Siz muhteşem hayranlarıma da teşekkür ederim, hepinizi seviyorum” notunu yazdı.

KARİYER BASAMAKLARINI HIZLI TIRMANDI

Söz yazarı ve aynı zamanda oyuncu da olan Cabello, 2012 yılında The X Factor ABD'de kurulan Fifth Harmony adlı kız grubunun bir üyesi olarak öne çıktı. Fifth Harmony'deyken Cabello, Shawn Mendes ile "I Know What You Did Last Summer" ve Machine Gun kelly ile "Bad Things" adlı işbirliklerine imza attı. Bu çalışmalarla ABD Billboard Hot 100'de ilk 4'e girmesi ile solo sanatçı olarak kariyerine devam etmeye başladı.

2016'nın sonlarında gruptan ayrıldıktan sonra Cabello, Pitbull ile "Hey Ma" ve J Balvin ile "The Fate of the Furious" film müziği jeneriği seslendirmesinin ardından ilk solo single'ı "Crying in the Club" da dahil olmak üzere birkaç single çalışması daha yayınladı. Ardından "Camila" adlı ilk solo albümünü piyasaya çıkardı. Cabello, "Camila" adlı Young Thug ile işbirliği yaptığı ikinci single’ı "Havana" ile adını büyük bir kitleye duyurdu.

