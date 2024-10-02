''Camiler ve Din Görevlileri Haftası'' kutlanıyor

KKTC Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik, camilerin ve din görevlilerinin toplumun manevi yaşamındaki önemli rolüne dikkat çekti.

İnik, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla yaptığı açıklamada, 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan hafta vesilesiyle camilerin, İslam’ın öğretilerini en doğru şekilde aktaran din görevlileriyle birlikte anıldığını belirtti.

İnik, camilerin toplumu bir araya getiren manevi merkezler olduğunu vurgulayarak, "Camiler, ırk, dil, renk ve mezhep ayrımı yapmadan herkesi kucaklayan ve Allah’a kulluk bilinciyle bir araya getiren mekanlardır. Yüce Rabbimizin yeryüzündeki evleri olan camiler, Müslümanların hayatında önemli bir yere sahiptir" dedi.

Camilerin korunması ve yaşatılmasının, Allah'a olan sadakatin bir nişanesi olduğunu ifade eden İnik, Tövbe suresindeki "Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namaz kılan, zekât veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder" ayetini hatırlattı.

Din görevlilerinin toplumsal yaşamda önemli bir rol oynadığını belirten İnik, "Din görevlilerimiz, dini konularda halkımızı aydınlatırken aynı zamanda sosyal sorunlara çözüm bulmaya çalışmaktadır. Doğumdan ölüme, her anımızda din görevlilerimiz yanımızdadır" ifadelerini kullandı.

İnik, Camiler ve Din Görevlileri Haftası vesilesiyle tüm din görevlilerinin bu özel haftasını kutladığını belirterek, vefat eden din görevlilerine rahmet, hayatta olanlara ise sağlık ve afiyet diledi.